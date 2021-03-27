白宮研究開徵行車稅 為基建計劃提供資金

美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）表示，白宮正研究以汽車里程開徵新稅項，成其一基建計劃的資金來源。

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美國總統拜登（Joe Biden）開始籌劃新一輪的經濟復甦計劃，包括3萬億的基建投資。布蒂吉格接受CNBC訪問時提及，稅項不會以油數量計算，而是以行駛路程為基準，可視為行車稅 （vehicle-miles-traveled tax/mileage tax）。

白宮正研究新稅項可能成為穩定稅收，支持基建計劃，亦符合用者自付原則。

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責任編輯：潘曉豐