【新股IPO】知乎創辦人周源曾為記者　不甘只做旁觀者　萬元創業先嘗失敗

▲ 知乎聯合創辦人之一周源。

內地在線問答社區知乎（美：ZH）昨日（26日）美國首日上市掛牌，其聯合創辦人之一周源的背景則成為外界焦點。現時年僅40歲的周源，曾任商業記者及電腦程式員，更曾創業失敗。為了追求創造價值的成功感，周源從起初決定創業，去到見證知乎上市，當中經歷殊不簡單。

曾為商業記者 見證大公司生生死死

作為一個與知識為伍的人，周源出生在知識分子家庭，90年代初便接觸到父親用的電腦，覺得電腦是很新奇的玩具，其後周源在大學修讀電腦系，畢業後擔任電腦程式員幫助一間公司編寫程式。

打工生活枯燥沉悶，周源曾指，由於他「無法強烈感受到創造價值的成就感」，輾轉之下，他便成為了一名商業記者。

從公司職員到成為目賭無數間科技公司起起跌跌的旁觀者，周源指，當時的他不甘於自己只作為旁觀者和記錄者，希望投身在浪潮之中。

「在做記者的階段，見到大量科技公司生生死死的變化......當中形成許多自己的判斷.....但我當時只是一個旁觀者和記錄者，我做不了這些事......」

創業初期僅得一萬多元積蓄

周源首次創業時的產品以大數據幫助網上賣貨公司作分析，他在接受內媒訪問時，曾憶述自己首次創業時的情景﹕

「我第一次創業的時候，情況很慘，當時銀行帳戶裡只有不到1萬6千元，那是我所有的積蓄，那是我沒有找到投資人和創業伙伴的情況下，祼辭創業。」

周源回憶，由於當年創業時，他未有足夠了解市場需求，首次創業以失敗告終。其後他去到西藏旅行散心，反省自己的創業過程，最終他表示，他想明白了，創業時一定要考慮到產品能否解決一個需求。

知識能夠創造市場需求？

不過，周源其後發掘的市場非常特別，知乎為周源第二次創業時的心血結晶，其定位是一個產生、分享和傳播知識的工具。在現時信息爆炸的年代，各類資訊充斥於互聯網世界，一個搜尋器看似能解決所有問題，知識似乎變得無價。但周源則一反常態，認定知識付費大有市場。是甚麼驅使到周源認定日常生活對話中的「問題」和「答案」能夠產生商業價值？

周源表示，「問答是人的基礎需求」，他觀察到，每個人在一日之中，有很多問題要問，例如中午吃甚麼，幾點睡覺、以及人生一系列決策等問題。他發現到人與人之間每日都在交換信息，問答形式不外乎詢問身邊的人、或尋找專家問意見。前者成效低，後者成本太高。如何透過一個平台把問問題的成本降低，把用戶透過問題連接一起，便成為了知乎的核心理念。

周源回憶，他曾見到很多矽谷科技創業者在外國平台Quora上發表意見，而平時主流媒體較難接觸到這批人，Quora啟發到他創立知乎。

他表示﹕

「一個人大腦中從未分享過的知識、經驗、見解和判斷力，總是另一群人很想知道的東西。」

圖看知乎上的問題﹕

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正因如此，周源認定，外界對有質量的知識的需求能夠創造市場，而他認為，中國知識付費市場仍處早期階段，未來前景可觀。他認為，知乎早期踏入市場，該平台能夠將多年來的問答積累，該批問題與答案將成為平台的主要價值之一，形成用戶網絡及內容網絡，因此有競爭優勢。

於是，知乎早期先以邀請碼形式，容許一定數量用戶在平台上試行進行問答，其後再開放給公眾。不過，周源亦有表示，投資者現時對知識型付費市場認識仍然較少。當日啟發周源建立知乎的平台Quora現時未有上市。如何在一直拓展平台用戶的同時，確保其內容質素，為知乎未來發展的難題之一。

近幾年來，為拓展知識付費市場，知乎曾做出社區、探索、知識付費等業務，除了以問答社區維繫一班虛擬社群用戶外，如何將知識當成產品包裝，以課程等形式擴大其盈利，亦為另一關鍵。知識能否做到有價有市，周源的商業理念或需等待時間驗證。

儘管如此，知乎上市為公司一大里程碑，周源昨日宣佈，將拿出部分股權送贈與創作者，以答謝用戶。

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編輯﹕賴奕羚