美國總統拜登4月舉行氣候峰會 逾40名國家領導人獲邀

美國於當地時間周五（26日）宣布將於4月舉行全球氣候峰會，並已邀請逾40多名國家領導人，是美國總統拜登上任後首次和各國領袖會面，惟未得知對方會是應邀參與。

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據悉，是次峰會將採用視像形式進行，商討有關氣候變遷等議題；白宫發言人指，這場峰會將加強討論各國採取針對氣候問題而採取行動的效率和經濟利益，同時亦是今年11月舉行聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）前的具有影響力的會議。

他亦指，今次氣候峰會和COP26均有同一個主要目的，便是實現將全球氣温上升幅度控制在攝氏1.5度的目標，並創造高薪就業、推動創新技術及協助發展中國家適應氣候變化。

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責任編輯：潘曉豐