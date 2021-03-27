智利疫情再度爆發 同科興疫苗有無關係？

智利早已開展新冠疫苗接種計劃，更成為拉丁美州接種率最高的國家。但智利新冠肺炎確診數字未有下降跡象，更迎來第2波新冠肺炎疫情。由於智利主要接種中國科興新冠疫苗，有輿論指智利疫情再度爆發原因，與接種科興疫苗有關。

智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版） 【下一頁】

智利上月初展開新冠疫苗接種計劃，自接收近400萬劑中國科興疫苗後，加快為長者和前綫工人接種疫苗，平均每日為22.5萬人接種疫苗，至今已拖打近900萬劑科興疫苗，即每100人、有47人己接種首劑科興疫苗。智利疫苗接種率屬拉丁美州接種率最高的國家，其接種速度甚至是全球最高的國家之一，僅次於以色列及阿聯酋。

但接種疫情卻無阻當地迎來第2波疫情。智利上周六(20日）錄得7,084宗新冠肺炎確診，單日確診數字創當地疫情爆發至今新高。疫情再度爆發更影響當地醫療系統壓力，其中重症病床佔使用率達95%，很多醫護人員於新冠病毒病房持續工作最少一年，部分已不甚疲累及壓力需要請假。

巴基斯坦總理接種國藥疫苗 兩日後確診新冠肺炎 【下一頁】

有輿論把智利疫情再度爆發歸咎於科興疫苗有效率低，未能對人體產生足夠保護。智利流行病學及衛生政策中心主任Ximena Aguilera Sanhueza指，第2波疫情爆發主要原因為青少年在12月至3月夏天無視防疫措施舉行大型派對、不戴口罩，以增群眾聚集的感染風險，導致當地確診數字急升。

有數據顯示，受惠於智利政府提供的旅游津貼，當地民眾1月及2月出行活動增加，今年年初夏季有500萬人出遊。

智利傳染病學會副會長科爾特斯（Claudia Cortés）指，政府想法過於樂觀，讓民眾覺得接種新冠疫苗後就能恢復正常生活，無視遵守其他防疫措施。她續表示，有近600萬人接種首劑疫苗，但只有300萬人完成接種兩劑。為實現群體免疫，需要最少80％的智利人完成接種兩劑疫苗，預料最快要6月或7月才達成目標。