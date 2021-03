【美股焦點】馬斯克：Tesla有可能超越蘋果成為全球市值「一哥」

Tesla(TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)本周五發布Twitter推文,(27日)表達對Tesla的看好,指他認為Tesla未來會有機會成為世界上最大的公司。馬斯克發布推文如下:

我認為Tesla成為最大公司的幾乎大於零。

I think there is a >0% chance Tesla could be the biggest company.