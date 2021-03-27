【美股焦點】馬斯克：Tesla有可能超越蘋果成為全球市值「一哥」

Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）本周五發布Twitter推文，（27日）表達對Tesla的看好，指他認為Tesla未來會有機會成為世界上最大的公司。馬斯克發布推文如下：

我認為Tesla成為最大公司的幾乎大於零。 I think there is a >0% chance Tesla could be the biggest company.

馬斯克還回復回應網友提問稱，蘋果市值將會超越蘋果（APPL），「可能就在未來數月內」（probably within a few months），但該推文已經被刪除。以Tesla目前股價618.7美元計算，市值5864億美元；蘋果121.2美元，市值2.04萬億美元

馬斯克的Twitter帳號有接近5,000萬追隨者，其言論對網友會產生極大影響。2018年他曾在推特上表示，計劃以每股420美元的價格私有化Tesla，遭到美國證券交易委員會（SEC）調查，指控他他發布具有誤導性的聲明，且沒有告知監管機構，一度要禁止馬斯克在任何上市公司擔任高層。

本周四（25日），美國全國勞資關係委員會(National Labor Relations Board）還裁定，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）違反勞動法，要求Tesla恢復一名因組織工會而被解僱的員工職務，同時要求馬斯克刪除2018年一則針對組織工會的Twitter推文。

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編輯：李勝男