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【港交所388】傳每部門或裁員1至2人　港交所指不評論員工事宜

股樓投資 11:23 2021/03/27

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本周五（26日）傳來消息指，港交所（00388）正計劃在多部門裁員，每個部門或炒一到兩個人。港交所發言人回應指，不評論裁員傳聞，又指一向盡力確保公司有足夠的資源支持業務發展，同時審慎控制成本。

【第二季部署】BNP：逆市下3大揀股原則　薦16隻中資股 新經濟股僅1隻入圍【下一頁

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本地媒體引述消息人士指，早前港交所已有縮減人力開支，停止與所有短期合約員工續約，涉及數十位員工；又指港交所傳聞今年5月有可能對資訊科技部門有所調整。

去年疫情後股市交投氣氛熱烈，再加上新經濟股上市潮和中概股回流帶動主營業務增長，根據公司財報，港交所去年全年收入按年增長18%至192億元，純利則按年增23%至115億元，截至去年年底，港交所聘有長期僱員2,204人，臨時僱員188人。

延伸閱讀：【網民熱話】向公司遞辭職信 老闆態度180度轉變 網民：早走早著【下一頁

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編輯：李勝男

裁員 疫情 經濟 新經濟股 中國概念股

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