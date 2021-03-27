銀行公會﹕料超低息環境將維持一段時間　資產價格或有較大波動

▲ 銀行公會預計，料超低息環境將維持一段時間。

香港銀行公會周五（26日）舉行例會，銀行公會發言人表示，美國聯儲局在上周議息會議後維持利率不變，為市場預期之內。該會指，現時預期本港資金仍然充裕，加上參考目前的經濟環境，該會相信，超低利率的環境將維持一段時間，而宏觀經濟仍存在多項不確定性，將令資本市場的資產價格出現較大波動。

鮑威爾指經濟目標取得實質進展後，聯儲局將減少買債，詳情可看﹕【下一頁】

新冠疫情亦對經濟造成影響，銀行公會指，在至今確診個案中，不時有銀行從業員或確診者到訪銀行分行，令有關設施需暫停服務。銀行公會強調，業界一向有持續營運計劃（Business Continuity Plan），確保發生事故時，客戶服務和業務運作不受影響。該會指，自疫情持續以來，會員銀行已啟動持續營運計劃，至今仍運作暢順。

展望未來，銀行公會預計，隨著市民開始接種疫苗，加上政府延長多項紓緩措施，並將推出消費券、百分百擔保個人貸款等計劃，料本港經濟下半年增長動力有望加強，商業活動將更趨活躍，預計屆時可帶動貸款需求。長線來看，該行認為，經濟復甦需時，並不會在短時間內恢復過往狀態。

銀行公會﹕避免信用卡被盜用

另外，銀行公會亦提醒市民避免信用卡被盜用。該會指，自疫情以來，市民更頻密於網上消費，但若光顧不熟悉的海外客戶，或有機會被不法分子獲取信用卡資料作非法用途。該會建議市民經常檢視信用卡額度，以察看是否符合本身實際需要。一旦發現有未經授權的交易，亦應立即通知發卡銀行，銀行便會採取相應行動，包括暫停相關信用卡，以及停止未經授權的交易。

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編輯﹕賴奕羚