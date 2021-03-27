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【美股分析】道指周五勁升453點　突破33000點再創新高

股樓投資 10:50 2021/03/27

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美國經濟逐步復甦提振市場情緒，本周五（26日）道瓊斯工業平均指數升453點或1.39%，收市報33,072點，創下歷史新高；標普500指數同日升1.66%，納指亦回彈1.24%。

美股市場現時被美國國債孳息率和通脹預期影響，本周五美國公布的通脹數據顯示，2月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.2%，按年上升1.6%；同期扣除食品和能源的核心個人消費支出物價指數按月上升0.1%，升幅有所收窄，按年則上升1.4%，略低於市場預期，後者向來是聯儲局參考的重要通脹指標。

【美股ETF推介】打造長期投資策略 四大美股經典ETF組合推介【下一頁

【美股ETF推介】低息環境如何尋高息？　美股10大高股息ETF【下一頁

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另外美國疫情接種情況好於預期，亦有助經濟復甦。截至本周四，根據美国疾病控制和預防中心（CDC）數據，全美目前累計分配了1.77億劑新冠疫苗，當中超過1.36億已獲注射；有27%的美國人至少注射了一劑疫苗，14.7%的人已經完成了疫苗注射。 

延伸閱讀：齊做理財小能手！　一文看清3大「無痛」儲蓄方法【下一頁

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編輯：李勝男

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