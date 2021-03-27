【新疆棉風波】5大服裝王國　有多依重中國市場？

▲ 5大服裝王國 有多依重中國市場？

中國和歐美在新疆人權議題引發制裁事件，內地官媒批評多個國際品牌近月相繼拒用新疆棉花；新疆棉不單成為網絡熱話，更成為服裝股、體育用品股的炒作因素，高力挺「新疆棉」的李寧 （02331） 兩日股價升14%，相反在內地經銷NIKE的滔搏 （06110） 就跌逾一成。

內地近年與美國爆發貿易戰，抵制個別海外品牌的網絡聲音時有出現。現時市場仍預期事件將如其他消費者抵制浪潮，僅短暫影響消費模式，國際品牌面對外國消費者對社會責任的感受，在是次爭議中可能得到負面效果，即使在華利益日漸豐厚，僅能寄望民情來去如風。

【下一頁】「良好棉花聯盟BCI」成員遭內地杯葛、安踏FILA李寧急割席 BCI上海代表處：無發現新疆強逼勞動

花旗最新研究稱，除非中國政府對原產國實施新法規，否則中國消費者對消費品牌的負面情緒，通常不會持續很長時間，對銷售的影響也是暫時性的；而消費者對運動品牌的負面情緒持續時間更短。

據Euromonitor的內地2019年運動品牌市佔率統計，Nike和Adidas分別佔據22.9%和20.4%，按年都錄得增長，國產品牌中，安踏以16.4%排行第三，而李寧的6.3%佔比，稍落後於第四、佔6.8%的Skechers。

花旗分析，2019年休斯敦火箭隊總經理及NBA總裁就香港事件發言曾惹怒內地消費者，作為首要贊助商的Nike同樣受到部分消費者遷怒，即使如此，Nike大中華區2020財年第二季度銷售額依然按年增23%，相信Nike以至滔搏受累，都只是短期影響。

【下一頁】內地網民撑新疆棉花 李寧拒入「良好棉花聯盟」再升8%、安踏旗下FILA宣布退出

在國產品牌上，花旗認為李寧相對安踏而言，只經營單一品牌，也在百度搜索指數中一直被評為中國第一品牌，產品較多使用刺繡和各種中國傳統特色。近年來，銷售更有望受惠日益高漲的愛國主義。相反市佔率更高的安踏，近年收購FILA大中華業務，也有Amer Sports等中高檔國際品牌，短綫受惠程度難與李寧相比。

事實上，內地官媒今次首要針對時裝公司是來自歐洲的H&M，而以全球五家主要的跨國服裝公司H&M、Nike、Zara母企Inditex、Adidas和Uniqlo最新年報資料，H&M的內地銷售佔收入比率約5%，是5家企業中最低。Nike約19%收入來自大中華市場，Uniqlo更加有23%。

Inditex、Adidas未有獨立分拆中國內地市場表現，但以亞洲或亞太分別佔公司23%和33%，中國市場貢獻料介乎Nike與H&M之間。在「感受即現實（perception is reality）」下，國際品牌難因內地網民壓力而突然轉軚，以免令其他地區消費者觀感不佳。成為內地部分網民杯葛指南的「良好棉花聯盟」（BCI），其上海代表處周五聲明，2012年至今未有發現新疆有強迫勞動的事件；這或許可成國際品牌的下台階？

記者：麥德銘