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【美股收市】3利好刺激 道指破頂急飆453點 標指創新高

股市 04:18 2021/03/27

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美國總統拜登提高疫苗接種目標、通脹指標溫和，加上美國擬加推紓困方案，市場憧憬經濟重啟，3利好刺激美股尾市發力，三大指數升幅都超過1%，道指標指創收市新高。
道指收市飆453點或1.39%，重越33000點關，報33072點 ；標指收報3974點，升65點或1.66%；納指收報13138點，升161點或1.24%。季結將至，道指、標指、納指一周分別累升1.4%、升1.6%、跌0.6%。

儲局宣布，美國的銀行若有充足資本，通過下一輪壓力測試，6月30日後將解除大部分銀行的派息和股票回購限制，刺激銀行股普遍上漲。摩根大通升1.6%，而美國銀行上漲了2.7%；惟高盛先升後回軟。

中概股急跌後喘定，Invesco中國科技股指數交易所買賣基金(ETF)抽升2.4%。騰訊音樂曾挫近兩成，收市跌1.3%；百度最多瀉逾14%，收市升2%；不過，部分中概股沽壓仍重，跟誰學大瀉41.5%，愛奇藝挫逾13%。

費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)表示，美國通脹率預料升穿2%聯儲局指標，但通脹不會失控。美國債息升勢是反映對經濟前景樂觀的看法，不值得憂慮。

美國2月核心PCE物價指數按年升1.4%，低於預期的升1.5%，前值為升1.5%，而按月則升0.1%，符預期。2月個人消費價格指數按年升1.6%，符預期，前值為升1.4%；按月則升0.2%，低於市場預期的升0.3%。

美滙指數一度漲0.36%，高見92.87 。 蘇伊士運河堵塞料持續數周，油價暴跌後反彈，布蘭特期油收市升4.2%，報64.57美元；紐約期油彈4.1%，報60.97美元。

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責任編輯：柯志宏

美股 拜登 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 通脹 美元

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