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知乎美國IPO首日掛牌 股價潛水曾挫近25%

股市 02:34 2021/03/27

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內地在綫問答社區知乎，在美國首日上市，股價潛水曾挫近25%。（法新社資料圖片）

內地在綫問答社區知乎(Zhihu，美：ZH)周五在紐交所上市，IPO首日開盤報8.05美元，股價曾一度大跌24.7%，至低見7.15美元，知乎IPO發行價為每份美國存托股份(ADS) 9.5美元。

本港時間凌晨2時13分，知乎股價跌幅稍見收窄，暫報7.51美元，下挫20%。

據報，知乎發行5500萬股美國存托股份(ADS)，發行價介乎每股9.5至11.5美元，以下限每股9.5美元定價，集資5.23億美元(約40.79億港元)。

阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games參與此次私募配售，合計認購2.5億美元等值股份。其中，阿里巴巴認購1億美元、京東認購1億美元，騰訊旗下 Image Frame認購3000萬美元，Lilith Games認購2000萬美元。

知乎在成立的10年期間總共進行過8輪融資，投資方包括創新工場、啟明創投，賽富投資基金，搜狗，騰訊投資，今日資本，華興新經濟基金，光源創投，陽光保險，高盛，百度投資，快手戰投等多家投資機構，成為中國互聯網企業中為數不多的聚集了「BATJ」巨頭股東的「資本寵兒」。

此前知乎已從包括騰訊，Innovation Works，MO Holding，啟明創投，SAIF，Cosmic Blue和CTG Evergreen在內的投資者獲至少12億美元投資。

知乎據報9.5美元下限定價　周五紐交所掛牌　

【美股IPO】知乎擬紐交所上市籌10億美元　騰訊阿里巴巴京東一同認購

編輯：李勝君

美股 配售 京東集團—SW（09618） IPO 京東（美：JD） 騰訊 阿里巴巴

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