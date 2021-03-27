【新股IPO】知乎美國IPO首日掛牌　一度跌28%、收市跌11.2%

▲ 內地在綫問答社區知乎，在美國首日上市，股價潛水曾挫近25%。（法新社資料圖片）

知乎（Zhihu，美：ZH，內地在綫問答社區）周五在紐交所上市，知乎IPO發行價為每份美國存托股份（ADS） 9.5美元，首日開盤報8.05美元，股價曾一度大跌28.3%，低見6.81美元，收市跌11.2%，收報8.44美元。知乎發行5500萬股ADS，發行價介乎每股9.5至11.5美元，以下限每股9.5美元定價，集資5.23億美元（約40.79億港元）。

阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、Lilith Games參與此次配售，合計認購2.5億美元等值股份。其中，阿里巴巴認購1億美元、京東認購1億美元，騰訊旗下 Image Frame認購3000萬美元，Lilith Games認購2000萬美元。

知乎在成立的10年期間總共進行過8輪融資，投資方包括創新工場、啟明創投，賽富投資基金，搜狗，騰訊投資，今日資本，華興新經濟基金，光源創投，陽光保險，高盛，百度投資，快手戰投等多家投資機構，成為中國互聯網企業中為數不多的聚集了「BATJ」巨頭股東的「資本寵兒」。

此前知乎已從包括騰訊，Innovation Works，MO Holding，啟明創投，SAIF，Cosmic Blue和CTG Evergreen在內的投資者獲至少12億美元投資。

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編輯：李勝君