WeWork同意與SPAC合併上市 冀集資百億

▲ WeWork同意與SPAC的BowX Acquisition合併上市，期望集資百億。（法新社資料圖片）

共享辦公室營運商WeWork公布，同意透過與特別目的收購公司(SPAC)的BowX Acquisition合併上市，使WeWork兩年前首次嘗試上市失敗後，今次再度闖關美國證券交易所掛牌。今回企業估值達到90億美元(約702億港元)，集資額為13億美元(約101.4億港元)。

BowX在納斯達克股價，在上午交易時段上漲8%。

WeWork於2019年高峰時估值達470億美元，如今公司估值大跌8成。日本軟銀在2019年底注資拯救WeWork時，其估值只有80億美元。

WeWork最大的支持者軟銀，將在交易後保留該公司的多數股權。據一位知情人士透露，軟銀和其他投資者已經同意將其股份鎖定一年。現有股東將擁有合併後公司約83%的股份。

WeWork預計總共將從合併中籌集13億美元現金，資金來源是BowX在8月份IPO時籌集的4.2億美元，以及包括Insight Partners、Starwood Capital Group和Fidelity Management在內的投資者提供的8000億美元的公開股權私人投資（PIPE）。

據知情人士透露，BowX最初希望為PIPE籌集5億美元，但因應投資者的需求增加數額。

WeWork尚未實現盈利。其調整後的EBITDA（衡量企業基本盈利能力的指標）在2020年為虧損18億美元。

WeWork預測，2021年這一數字將為虧損9億美元，但預測其2022年將實現5億美元的運營利潤。

PJT Partners為WeWork是項交易的財務顧問。UBS Group AG為BowX提供諮詢服務。

【SPAC】WeWork據報以SPAC方式上市 估值大縮水至702億元

編輯：李勝君