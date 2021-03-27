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【網民熱話】向公司遞辭職信 老闆態度180度轉變 網民：早走早著

環球政經 10:41 2021/03/27

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當一份工作每日加班至十二點或一點，既沒有補水，又令自己失去了健康，要不要辭職？近日有網民在討論區發帖，分享自己遞辭職信時，老闆態度180度轉變。遞完辭職信後，樓主更堅定自己辭職的決定，特別是老闆不當員工是一回事的話。

按圖了解更多，樓主的經歷：

 

    點擊圖片放大
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    +9

 

【網民熱話】男友一年辭職三次　女友嘆：應否放過自己     【下一頁

帖文一出引來不少網民回應，不少網民支持樓主的決定，「加班就辭職啦！都知用盡人，沒有位請多一個人
。」、「早走早著」、「身體健康最重要！」、「千祈不要捱壞身體，到時候手尾長就麻煩。現在市道不好，找不到工就當休息，遲下市道實好回來, 到時再找過都不遲。」、「這樣的工作有錢沒有命享，應該一早要走啦！」

 

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責任編輯：陳頌潔

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