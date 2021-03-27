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【科技一周回顧】Tesla涉收集個人數據　App Store及Play Store被揭發204款欺詐程式

科技 11:00 2021/03/27

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【Tesla】涉收集個人數據　中國政府禁Tesla進入及停放軍事敏感區域

電動車廠商Tesla日前傳出涉利用車內攝像頭監控車主，引起私隱安全疑慮。其後外媒引述消息指，中國的網絡上出現了疑為軍區告示的相片，當中提及為確保軍事機密安全，裝設有全方位相機等拍攝組件的Tesla電動車，將全面禁止駛入或停放在敏感區域。Tesla其後發表聲明，強調Tesla用戶使用的車輛，不存在透過車內攝錄機侵犯用戶個人私隱的行為。

<<【Tesla】Tesla宣布接受用Bitcoin買車　率先在美國地區推行

2.【LG動向】傳LG協商失敗　將直接關閉手機業務

曾經在手機市場風靡一時的南韓品牌LG，日前傳出正慎重考慮退出手機市場的消息，並研究出售手機業務在內的各種方案。不過據外電最新引述消息人士透露，LG與潛在買家協商失敗，沒有找到合適的下家接手業務，將直接關閉行動通訊部門。

3.蘋果App Store及Play Store存有204款欺詐程式　共騙取用戶逾32億元

手機惡意或欺詐程式不時會出現，用戶在下載前需小心存在陷阱。最近，外國防毒軟體公司Avast發表調查報告，其研究人員在Apple App Store和Google Play商店內，竟發現204款Fleeceware欺詐程式，目前已騙取用戶近4億美元（約32億港元）。據Avast報告指出，這些欺詐程式下載量超過10億，大部分會偽裝為掌上閱讀器、星座運勢、相片編輯、QR Code及 PDF閱讀器等程式，以免費試用方式吸引用戶下載，其後再暗中收取高額訂閱費。

4.【黑客攻擊】中國黑客疑攻擊新疆維吾爾族　Facebook移除多個黑客帳號

社交媒體平台Facebook向外公布，指有中國黑客試圖利用平台設立假帳戶，聯繫身處海外的維吾爾族人士，取得他們信任後再透過發送偽造新聞網站連結等方法，入侵他們手機，進而監視他們。Facebook指，發動攻擊的黑客是被稱為Earth Empusa或Evil Eye的黑客組織，主要針對維吾爾族社運人士、新聞記者與異見人士，相信受影響人數約500人。

責任編輯：李寶如

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