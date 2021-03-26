【業績︱旅遊股】東瀛遊去年蝕1.1億不派息　稱或面臨更負面業績

▲ 東瀛遊去年蝕1.1億不派息

東瀛遊 （06882） 去年盈轉虧，虧損1.1億元，對上一個財年盈利為1400.1萬元，不派息。東瀛遊表示，董事仍不斷評估疫情集團營運業務的影響，視乎持續的時間及對經濟活動的持續負面效應，集團或會面臨 更負面的業績及資金流動限制，並可能於今年產生額外資產減值。

東瀛遊又指，疫情對2021年其後餘下時間的實際影響尚無法預測。

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去年東瀛遊收入按年跌85.5%至2.5億元。日本旅行團仍是集團收益的主要來源，受疫情的嚴重影響，客戶人數驟減86.7%至約1.2萬人，收益減少84.8%至約1.4億元，而非日本旅行團收益按年跌86%至7920萬元。

自由行產品及輔助性旅行相關產品及服務貢獻集團收益總額的9.7%，收益為2410萬元，當中包括2020年第二季度推出的「EGL Market」網上購物平台的收入，儘管現階段其僅向集團收益總額貢獻相對較小的百分比，但該購物平台為集團產生新的收入來源。

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至於酒店業務，由於自去年3月中旬起至9月及12月期間暫停營運，去年度酒店客房入住率由69.3%下跌至8%。

今年1月遣散125名導遊

人手方面，去年底止，僱員總數按年減少143名至482名，全職導遊減少14名至182名。值得注意是，東瀛遊於1月19日，安排終止125名導遊的僱傭合約，並將支付若干款項包括現金遣散費及長期服務費用，總計約2000萬元。

截至去年底止，總借款除以總資產按年升30.1個百分點至64.2%，淨債務除以股東權益升185.4個百分點至252.3%。

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編輯：袁諾曦