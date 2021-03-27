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【室內裝修】190元淘和室榻榻米手動升降機日式地台 恍如日式風格 網民：多寫意的人生

環球政經 10:59 2021/03/27

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不少人喜歡用淘寶「尋寶物」，近日有網民在Facebook群組發文，分享自己以160人民幣（約190港元）購入「和室榻榻米手動升降機日式地台」，並謙虛說道：「非高手，所以有一條小罅隙，但都好開心！」在附上的圖片中可以看到，樓主除了淘日式地台和升降器之外，還淘了一對屏風，恍如日式風格。

按圖看如何裝修成日式風格：

 

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此帖文一出，引來網民極大迴響，不少網民稱讚樓主厲害，「高手！高手！勁正！坐在窗邊，早上可以嘆一杯茶或咖啡，夜晚可飲一杯酒。多寫意的人生，夫覆何求！」、「已經很好了！若果給我安裝的話，可能有二條罅隙」、「好靚呀～很舒服的環境~」、「如果加一塊和式窗簾，感覺好像去了日本一樣。」

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責任編輯：陳頌潔

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