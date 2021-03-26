【業績│CAR-T股】金斯瑞去年經調整虧損13億 藥明巨諾蝕逾3億

▲ 藥明巨諾去年經調整淨虧損3億人民幣。

金斯瑞 （01548） 公佈，去年收益增長43%至3.9億美元；年度虧損2.8億美元，較2019年的1.2億美元擴大。若剔除以股份為基礎的付款開支、傳奇生物可轉換可贖回A類優先股公允值虧損等影響，集團經調整淨虧損為1.67億美元（約13億港元），其中非細胞療法經調整淨利潤4440萬美元，細胞療法的經調整淨虧損約2.13億美元。

金斯瑞表示，去年大量投資研發活動及人才招聘，研發開支增加42%至2.6億美元，其中細胞療法的研發投入約2.3億美元。

金斯瑞表示，傳奇生物的合作夥伴楊森預計今年上半年就cilta-cel用於治療復發難治性多發性骨髓瘤（RRMM）成人患者向歐洲藥品管理局提交上市許可申請。傳奇則預計今年下半年向中國藥監局提交申請，尋求批准cilta-cel用於治療RRMM成人患者。

藥明巨諾去年經調整淨虧損3億人幣

藥明巨諾 （02126） 亦公佈，去年虧損錄得16.6億元（人民幣，下同），按年擴大1.6倍，主要由於優先股公允價值變動虧損及經營虧損增加。經調整虧損為3億元（約3.6億港元），按年擴大6成，主要由於上市開支、研發人員現金開支增加、測試及臨床試驗的費用及開支、銷售開支等。

藥明巨諾稱，核心候選產品relma-cel去年6月已向國家藥監局提交了作為瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）的新藥上市申請，並於去年9月獲優先審評資格，倘若新藥申請能按目前預計的時間獲批，預計將為中國首個獲批1類生物新藥製品的CAR-T細胞療法。

藥明巨諾預計，國家藥監局將於2021年批准使用relma-cel作為DLBCL三線治療的新藥申請。公司已建立商業化生產基地，並在構建銷售和市場團隊，以期能在收到國家藥監局的新藥上市批准後立即啟動relma-cel的全面商業化。

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編輯：陳健婷