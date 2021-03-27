【遊戲驛站GME】GME捲土重來　華爾街失望？　富瑞力捧目標價升逾10倍至175美元

▲ GME炒風捲土重來，獲富瑞力捧目標價升逾10倍至175美元。

遊戲驛站GameStop（美：GME）今年來股價大幅起落，有投資者冀透過周三（24日）第四季業績電話會議管理層能夠解釋股價波動的原因，以及公司未來轉型的方向及具體計劃。而GME拒絕回答關鍵問題，令華爾街分析師感到失望。GME周三大跌逾三成後，周四股價戲劇性地在散戶擁護下反彈53%。GME周五一度升19%，收市倒跌1.5%，收報181美元。

日期 收市價(美元) 全日變幅 周五 181.00 -1.5% 周四 183.75 +52.7% 周三 120.34 -33.8%

GME業績遜預期【下一頁】

當投機熱潮退去，GME基本面問題浮現水面，市場關心究竟GME未來將會怎樣發展。早前GME也宣布要轉型，從實體零售商店轉型為電商公司，這一消息令投資者充滿期待。

投資者也希望透過電話會議得到更多公司轉型思路。不過GME未能給予華爾街分析師們滿意一個的答復。

華爾街分析師感失望唱空GME

綜合媒體報道，美銀分析師Curtis Nagle在電話會議後，立即下調GME評級至「跑輸大市」。他表示，GME財報仍面臨巨大挑戰，但對於公司轉型沒有透露有關計劃細節。該行對公司營運如何改善表示質疑。

Wedbush加入唱空隊列，將GME評級降至「減持」。

瑞富目標價升10倍至175美元

但仍有機構唱好GME。富瑞分析師Stephanie Wissink予GME一個樂觀的評級，目標價從15美元，大幅躍升逾10倍至175美元。主要是看到公司更換管理層，一位擁有亞馬遜、谷歌等經驗的首席營運官加盟，意味GME將會重塑管理架構。

另一家投機機構 Zacks予 「買入」評級， 主要反映盈利前景的樂觀情緒，是推動股價向上的最大支持。華爾街分析師穩步上調GME的盈利預測。 在過去3個月，Zacks對該公司盈利預測提高了13.8%。

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記者：陳華