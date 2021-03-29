【新股IPO】嗶哩嗶哩9626自稱是百度9888？　央視狠批：不可原諒

嗶哩嗶哩Bilibili（新上市編號：09626）上市前也要先「百度一下」？

市場一直對嗶哩嗶哩和百度（09888）兩隻回港第二上市的中概股寄予厚望，亦一直非常留意兩新股的動後，但沒料到，嗶哩嗶哩在周五上載到聯交所的通告竟然也出現了「百度」。根據該通告的「公司資料表」中，內文錯把公司名稱寫成剛上市的百度 。

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竟然連公司名字都寫錯？難怪遭到央視網在當日下午就發表評論直斥不可願諒！並指披露信息上不夠審慎的問題。

嗶哩嗶哩周五早上上載公司資料表至披露易時，其中一句「提供本資料表旨在於所訂明日期向公眾提供有關百度集團股份有限公司（「本公司」）的資料」出現疏漏，誤把百度指成「本公司」。

不過，到中午嗶哩嗶哩已經作出更正，撤回早上的通告，但有關通告已在社交媒體上廣傳。

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記者：張以正