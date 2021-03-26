【樓市現象】買家瘋狂爭奪細價盤 屯門居屋樓價也被搶高 兆禧苑2房創同類新高成交

近月股市波動，相比之下投資「磚頭」更穩陣，買家持續湧入樓市，最近市場出現多宗創新高的成交，更開始漫延至二綫屋苑及居屋，日前居屋兆禧苑2房單位以453萬元沽出，創同類單位造價新高。

美聯物業高級營業經理葉桂源表示，該行新近促成屯門居屋兆禧苑二手成交，一個高層細2房單位以自由市場價453萬元售出，創同類單位造價新高。

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剛成交為兆軒苑A座高層16室，實用面積351平方呎，為2房間隔。原業主於自由市場叫價453萬元放盤逾月，吸引用家洽商承接，客人心儀單位間隔四正，景觀開揚，故火速扑槌入市。雙方零議價下成交，折合實用呎價約12,906元。

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資料顯示，原業主於1985年11月以約9.6萬元購入上述物業。

位於屯門湖翠路201號的兆禧苑，屬屯門區早期興建的屋苑，於1985年入伙，樓齡達36年。屋苑由5座物業組成，提供2,800伙，當中主打1房及2房間隔。

屋苑臨近海濱，部分單位可享向南海景，附近環境不俗。交通設施方面，屋苑距離港鐵站相對較遠，居民由兆禧站乘坐輕鐵至屯門西鐵站，車程約為20分鐘。不過屋苑附近設有多條巴士線，前往銅鑼灣、旺角等地，彌補交通上的不足。

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記者：陳詠妍