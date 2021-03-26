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【美股焦點】美股連升第二天 納指仍未收復本周失地

股樓投資 23:24 2021/03/26

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美股連續第二天回升，三大道指全綫造好，道瓊斯工業平均指數升174點或0.53%，報32,785點; 標普500指數升18點或0.47%，報3927.9點; 納斯達克指數升17.8點或0.13%，報12,993點，納指開市曾收復13,000關口，但開市後兩小時升勢轉弱，13,000大關得而復失，本周累計仍跌1.59%，同期道指、標普分別錄得0.3%及0.24%升幅，舊經濟股表現較科技股強勢。

【美股分析】豈止舊經濟股受惠經濟復甦? 大摩點評六隻同受惠科技股 揭兩黑馬潛力最大

美股銀行股走高，美國銀行、富國銀行開市曾升逾2%，現時分別升1.45%、0.76%，大型科技股中只有過往一周跌幅較深的Facebook回升，現漲0.75%、Amazon、Apple、alphabet則跌0.2%至0.36%不等。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 銀行 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 指數 美國 Facebook Alphabet

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