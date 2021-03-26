馬斯克違勞動法 需恢復被解僱組工會員工職位 刪除反工會推文

美國全國勞資關係委員會(National Labor Relations Board）周四（25日）裁定，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）違反勞動法，要求Tesla恢復一名因組織工會而被解僱的員工職務，以及要求馬斯克刪除2018年一則針對組織工會的Twitter推文。

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2018年，時任Tesla生產助理奧爾蒂斯(Richard Ortiz)發起籌組工會活動「特斯拉的公平未來」（Fair Future at Tesla），及後被解僱。全國勞資關係委員會今要求Tesla恢復奧爾蒂斯的職位，並需要為這段時間奧爾蒂斯損失的收入及福利作出賠償。

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委員會又下令Tesla要求行政總裁馬斯克刪除同年的一則Twitter推文。馬斯克當年在推文中表示，沒有甚麼可以阻止員工參與組織工會活動，只要他們想當然可以做，但為甚麼要放棄股票期權而支付工會會費。

Tesla與入職員工均簽署保密協議，禁止任何人私下與傳媒交流。委員會表示，Tesla應修改該項規定，允許員工在遇勞資糾紛時，可公開予外界，保障員工權力；委員會又令Tesla需在辦公室張貼公告，列出員工享有的所有權益。

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