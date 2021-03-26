  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (五) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克違勞動法 需恢復被解僱組工會員工職位 刪除反工會推文

環球政經 19:35 2021/03/26

分享：

美國全國勞資關係委員會(National Labor Relations Board）周四（25日）裁定，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）違反勞動法，要求Tesla恢復一名因組織工會而被解僱的員工職務，以及要求馬斯克刪除2018年一則針對組織工會的Twitter推文。

【馬斯克與Bitcoin】Tesla宣布接受比特幣買車　「暫時僅限美國本土客户」　比特幣價格急升下一頁

2018年，時任Tesla生產助理奧爾蒂斯(Richard Ortiz)發起籌組工會活動「特斯拉的公平未來」（Fair Future at Tesla），及後被解僱。全國勞資關係委員會今要求Tesla恢復奧爾蒂斯的職位，並需要為這段時間奧爾蒂斯損失的收入及福利作出賠償。

華爾街日報：中國將禁止軍方和政府人員駕駛Tesla汽車下一頁

委員會又下令Tesla要求行政總裁馬斯克刪除同年的一則Twitter推文。馬斯克當年在推文中表示，沒有甚麼可以阻止員工參與組織工會活動，只要他們想當然可以做，但為甚麼要放棄股票期權而支付工會會費。

Tesla與入職員工均簽署保密協議，禁止任何人私下與傳媒交流。委員會表示，Tesla應修改該項規定，允許員工在遇勞資糾紛時，可公開予外界，保障員工權力；委員會又令Tesla需在辦公室張貼公告，列出員工享有的所有權益。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

Tesla 馬斯克 勞資糾紛 美國

上一篇文章

拜登計畫2024年再競逐連任 沒有考慮特朗普會否競選

下一篇文章

今年私人住宅預測落成量僅1.8萬伙 比去年少2660伙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元