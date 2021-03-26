中國褐皮書國際報告 內地首季服務業稍改善消費仍然疲弱

獨立研究機構中國褐皮書國際（China Beige Book International）發表調查報告，指雖然內地經濟強勁反彈，但有見服務業首季僅稍改善，顯示消費仍然疲弱。

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報告在本年1月至3月間調查超過4千間企業，發現內地首季僅有13%的國企企業選擇借貸，數據降至近十年低位；相反私人企業選擇借貸由去季21%上升至24%，可能反映內地今年恢復著力去槓桿的初期跡象。

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報告又指，雖然零售業走強，大大幫助舒緩復甦不平衡情況，但服務業缺乏擴張力，認為需要接下來幾個季度才能進一步去槓桿。

機構首席經濟學家Derek Scissors表示，內地經濟首季反彈的動力主要來源於零售，服務業未有廣泛的經濟勢頭，認為若沒有更強勁的服務業支持，消費將無法引領經濟。

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