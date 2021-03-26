【遊戲驛站GME】Robinhood與華爾街「爭食」　擬允許散戶購IPO新股

▲ Robinhood擬推出顛覆傳統IPO購買計劃，允許非專業投資者購買IPO新股。

因遊戲驛站GameStop（美：GME）「挾淡倉」事件一戰成名的美國免佣綫上交易平台Robinhood早前秘密提交IPO申請。據外電引述消息人士報道，Robinhood正在籌建一個「大眾化」的IPO平台，即允許其交易應用程序的用户可以像華爾街基金那樣搶先買入包括該公司自己的招股計劃在內的首次公開發行（IPO）股票。

在新股上市前買入公司股票通常都是大行機構享有的「特權」。因為新股首個交易日的價格通常高出招股價一大截，獲得IPO配股的機構往往搶佔先機大賺一筆。

Robinhood據報已秘密提交IPO申請【下一頁】

Robinhood擬顛覆傳統新股認購

據報道，Robinhood有意將自己的IPO作為首個「試驗品」，計劃把自身IPO總發行股數的大部分留給其平台上的1300萬用戶，並利用該公司正在研發的技術管理這部分新股。

有分析指，Robinhood讓非專業投資者參與IPO計劃是顛覆傳統IPO的新嘗試，假如計劃順利進行，料將進一步削弱華爾街對新股發行市場的掌控權。

這一舉措，能夠更輕易推進Robinhood的IPO計劃，因為企業及其聘請投行在發行新股時需要嚴格控制面向投資者的配售規模。同時，提振Robinhood的估值，料Robinhood的估值將高達500億美元。

知情人士指，目前未清楚Robinhood會作出怎樣的具體安排，考慮到Robinhood將充當IPO與投資者的橋樑，料在談判中會擁有一定籌碼。但最終需要得到美國證監會批准。

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編輯：陳華