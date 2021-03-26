拜登計畫2024年再競逐連任 沒有考慮特朗普會否競選

美國總統拜登（Joe Biden）舉行上任總統後首場國內外記者會，在記者會他提到自己計劃在2024年競逐連任。

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78歲的拜登是美國歷來上任時年紀最大的總統，他的健康情況一直受世界關注。拜登指自己非常尊重命運，無法計劃3年半甚至4年半後發生的事情，但希望自己能繼續連任。與此同時，拜登亦讚揚副總統賀錦麗表現良好，是一名好拍檔，他又希望賀錦麗能與他一起競逐連任。

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被問到有否預計特朗普會代表共和黨出戰2024年大選，拜登回應說，沒有想過這個問題，又暗示特朗普可能4年後不是共和黨黨員。

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責任編輯：羅浩濂

