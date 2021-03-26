  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (五) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登計畫2024年再競逐連任 沒有考慮特朗普會否競選

環球政經 19:37 2021/03/26

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）舉行上任總統後首場國內外記者會，在記者會他提到自己計劃在2024年競逐連任。

【新冠疫苗】拜登將疫苗接種目標翻倍：上任頭百日接種2億劑 【下一頁

78歲的拜登是美國歷來上任時年紀最大的總統，他的健康情況一直受世界關注。拜登指自己非常尊重命運，無法計劃3年半甚至4年半後發生的事情，但希望自己能繼續連任。與此同時，拜登亦讚揚副總統賀錦麗表現良好，是一名好拍檔，他又希望賀錦麗能與他一起競逐連任。 

拜登禁採令屆滿前 美國14州提告 【下一頁

被問到有否預計特朗普會代表共和黨出戰2024年大選，拜登回應說，沒有想過這個問題，又暗示特朗普可能4年後不是共和黨黨員。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂
 

社會民生 美國 拜登

上一篇文章

【美國經濟】美國聯儲局：6月30日起部分銀行可恢復派息及股票回購

下一篇文章

馬斯克違勞動法 需恢復被解僱組工會員工職位 刪除反工會推文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元