  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (五) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今年私人住宅預測落成量僅1.8萬伙 比去年少2660伙

股樓投資 19:34 2021/03/26

分享：

差餉物業估價署今公布《香港物業報告2021》初步統計數字顯示，本港私人住宅落成量去年有逾2萬個單位落成，較2019年高出 53%，但預測今年的落成量只有18230個，按年減少12.7%，即2660伙。2022 年的預測落成量稍為回升至19980伙，但仍不足2萬個。

【延伸閱讀】【CCL】二手樓價指數創34周新高　升幅34周最大　中原：樓價繼續反覆向上【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

據署方報告指，2020年私人住宅的落成量為20890個單位，較2019年高出53%。當中74%位於新界，19%位於九龍，7%位於港島。按地區計，屯門、大埔和元朗這三個地區提供最多新單位，合共佔整體落成量的55%。

至於今年的落成量中，55%將來自新界，當中西貢和屯門將分別供應25%和15% 新單位。在2022 年，新界仍然是供應量最多的地區，佔總供應量的60%。沙田將提供 21%新單位，而九龍城將另提供20%新單位。

旺市竟要低市價賣樓 　全因業主打算移民　低市價沽貨值不值？【下一頁

署方稱，儘管受新冠疫情影響及經濟前景暗淡，本地低息環境和殷切用家需求均為住宅物業市場帶來支持，住宅售價和交投量因此在年內大致保持平穩。樓價 在全年徘徊浮動並於6月達到高峰，但按年只微跌0.5%。隨著經濟放緩及高失業率削弱租客負擔能力，業主普遍願意接受較大幅度的減租 。2020 年12月的整體租金按年下跌 6.1%。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨
 

相關文章

旺市竟要低市價賣樓 　全因業主打算移民　低市價沽貨值不值？
今日
旺市竟要低市價賣樓 　全因業主打算移民　低市價沽貨值不值？
【樓市現象】新地盤超近港鐵站樓價又低水 年輕上車客用兩招誠意感動業主 獲減價50萬購入心水盤
今日
【樓市現象】新地盤超近港鐵站樓價又低水 年輕上車客用兩招誠意感動業主 獲減價50萬購入心水盤
【CCL】二手樓價指數創34周新高　升幅34周最大　中原：樓價繼續反覆向上
今日
【CCL】二手樓價指數創34周新高　升幅34周最大　中原：樓價繼續反覆向上
物業 落成量 經濟 差餉物業估價署 物業市場 香港物業

上一篇文章

馬斯克違勞動法 需恢復被解僱組工會員工職位 刪除反工會推文

下一篇文章

泰男網購iPhone　運費昂貴但未有深究　收貨驚覺變iPhone造型桌子　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元
【SPAC熱潮】大孖沙都鐘情SPAC？新世界鄭志剛SPAC已遞交美國上市申請 集資3億美元