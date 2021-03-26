今年私人住宅預測落成量僅1.8萬伙 比去年少2660伙

差餉物業估價署今公布《香港物業報告2021》初步統計數字顯示，本港私人住宅落成量去年有逾2萬個單位落成，較2019年高出 53%，但預測今年的落成量只有18230個，按年減少12.7%，即2660伙。2022 年的預測落成量稍為回升至19980伙，但仍不足2萬個。

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據署方報告指，2020年私人住宅的落成量為20890個單位，較2019年高出53%。當中74%位於新界，19%位於九龍，7%位於港島。按地區計，屯門、大埔和元朗這三個地區提供最多新單位，合共佔整體落成量的55%。

至於今年的落成量中，55%將來自新界，當中西貢和屯門將分別供應25%和15% 新單位。在2022 年，新界仍然是供應量最多的地區，佔總供應量的60%。沙田將提供 21%新單位，而九龍城將另提供20%新單位。

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署方稱，儘管受新冠疫情影響及經濟前景暗淡，本地低息環境和殷切用家需求均為住宅物業市場帶來支持，住宅售價和交投量因此在年內大致保持平穩。樓價 在全年徘徊浮動並於6月達到高峰，但按年只微跌0.5%。隨著經濟放緩及高失業率削弱租客負擔能力，業主普遍願意接受較大幅度的減租 。2020 年12月的整體租金按年下跌 6.1%。

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責任編輯：陳楚琨

