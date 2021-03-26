【每日焦點】Apple於5年內大量收購AI公司　手機欺詐程式騙取逾32億元

近年來，各大科技巨頭為加速人工智能技術發展，開始爭相收購AI公司。全球數據分析機構GlobalData研究表示，蘋果（Apple）在2016年至2020年期間，竟收購多達25間AI初創公司。當中大部分收購均與改善Siri功能有關。例如，收購Voysis語音技術公司，用作提高Siri對自然語言的理解。

【科企收購】蘋果5年內收購25間AI公司 為加速人工智能技術發展

另外，最近有外國防毒軟體公司Avast發表調查報告，其研究人員在Apple App Store和Google Play商店內，竟發現204款Fleeceware欺詐程式，目前已騙取用戶近4億美元（約32億港元）。報告指出，蘋果（Apple）App Store內存有134個欺詐程式，而Google Play商店則有70個。

蘋果App Store及Play Store存有204款欺詐程式 共騙取用戶逾32億元

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責任編輯：李寶如