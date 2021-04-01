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【iMoney GIFTaway】送A仔 x Kaka茶杯套裝連枱墊 乙套

理財智慧 13:00 2021/04/01

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【iMoney GIFTaway】A仔 x Kaka茶杯套裝連枱墊

名額10

iMoney訂戶優先

 

啟田商場嶄新面貌登場，首度與藝術家B. Wing合作打造「Key To Fun 」主題活動，為商場設計全新專屬角色 Kaka及一眾可愛好友，將啟田商場幻化成「KTopia快樂國度」，快啲嚟啟田商場遊歷由B. Wing設計的六大「Key to Fun」吸睛焦點場景，參與盛大的Par-tea派對同人氣A仔及新角色Kaka展開奇幻之旅啦！

 

今期iMoney有禮送你「A仔 x Kaka茶杯套裝連A仔 x Kaka枱墊」 ，呢個茶杯套裝上面係茶壺，下面係茶杯，可以疊起收藏方便又慳位再配上A仔 x Kaka嘅靚圖枱墊，整個套裝既可愛又實用，鐘意嘅朋友們唔好錯過帶佢地返屋企機會啦

 

如想獲得禮品立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://bit.ly/2P7NrX3

截止日期﹕2021年4月7日（下午2時正）


^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品需使用換領信於指定地點領取禮品

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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