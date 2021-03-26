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美國健身室奇招拆台 送無打疫苗者免費會籍

環球社會熱點 18:48 2021/03/26

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美國一間健身室反其道而行，向無接種新冠疫苗的人贈送免費會籍。

美國早前有連鎖冬甩專門店為鼓勵民眾接種疫苗，向已接種新冠疫苗人士贈送免費冬甩。但美國一間健身室卻反其道而行，向無接種新冠疫苗的人贈送免費健身室會籍。但這間健身室的決定於社交媒體引起爭議，有網民批評健身室負責人的言論不負責任。

美國民間自發推動接種 冬甩店向已打疫苗人士送冬甩 【下一頁】

涉事健身室名為The Atilis Gym，位於新澤西州。健身室創辦人史密斯（Ian Smith）周三（24日）於社交媒體Twitter發文，表示他受到冬甩店Krispy Kreme啟發，決定向不接種新冠疫苗的民眾贈送免費會籍。

史密斯於帖文中聲稱，他相信做運動、好好控制飲食、攝取足夠的維他命D和鋅、減壓，才是人們真正獲得健康的方式。

史密斯的帖文引起大量網民批評。有網民形容他成為當地最出名的殺手（most famous killer），因為他試圖阻止民眾打疫苗來導致更多人死。有人留言指維他命D無助人們擺脫新冠病毒，批評他的言論非常不負責任。

但同時有網民為史密斯辯護，指所有人都有權發表個人看法。有人則留言稱，健康應該來自大自然，而非科學實驗。

【美國疫情】堅持違反停業令 美健身室遭開千萬罰單 【下一頁】

史密斯一向無視防疫措施，去年曾無視當地的停業令堅持開放健身室。當局對健身室累計開出超過120萬美元（約936萬港元）的罰單，但他表明不交罰款。

另外，史密斯去年5月因違反新澤西州居家令而登上新聞頭條。他今年2月底出席保守派政治行動會議（CPAC）後，搭回程飛機途中拒絕戴口罩，而被美國航空（American Airlines）列入黑名單。

責任編輯：鄭錦玲

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