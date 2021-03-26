【MPF】MPF懶人基金波動市受捧　累計吸資693億

下周三（3月31日）為強積金旗下、俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）面世4周年，至今已吸引逾200多萬個帳戶選用，吸金693億元 。而備受關注的收費問題，當局擬把現時的0.95%收費上限，再往下調。

244萬帳戶選用 佔總數24%

積金局今晚（26日）回應本報查詢指，自2017年推出預設投資策略，至今已經有一定規模，截至去年12月底，約244萬個帳戶投資於DIS又或旗下的基金，佔總數約24%；涉及資產約693億元，相當於MPF總資產值6.1%。此外，約六成半帳戶持有人，是主動投資於DIS或旗下的基金。

法例規定，DIS須設兩隻產品，包括「核心累積基金」，去年其整體回報為12.3%。至於「65歲後基金」的整體回報則為8.8%。

放眼較長綫，自DIS實施以來，至去年底的年率化回報，則分別為8.3%和5.4%，兩基金皆跑贏同期通脹的1.7%。

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積金局發言人補充，現正與政府檢視DIS實施了逾3年的情況，並就收費上限水平進行檢討，目標是進一步降費。

問及美國債市今年甚波動，累及債券基金及重債輕股的DIS 65歲後基金罕現虧損，打工仔怎自保？發言人強調，MPF是一項長達三、四十年的長綫投資，期間無可避免會遇上金融市場的短期升跌。計劃成員應根據自己可承受的風險水平、人生階段等，作出合適的投資配置，切勿嘗試捕捉和跟隨短期市場走勢。

發言人又說，若計劃成員對投資或選擇基金感困難，甚至沒有時間，可考慮選擇DIS，因為DIS是一個現成的投資方案，具備隨齡降險、分散投資環球市場，以及設有收費上限的3大特點。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源