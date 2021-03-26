【另類劏房】大埔80呎劏房　睡床廁所「零距離」月租3000元　網民炮轟：好侮辱！

香港住宅租金昂貴，不少無能力租入單位的租客，被迫租住空間狹窄的「劏房」。近日有網民於網上討論區發文，分享了大埔80呎劏房月租3,000元，劏房的配套水平參差，單位設計不但簡陋，環境異常惡劣又不衛生，特別是廁所對着睡床，浴室亦未有分隔。據知，該單位有獨立電標，並以政府送電費和交通便利作招徠。

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帖文一出，不少網民評擊業主無良，特別是看到這猶如住在監牢的劏房，有網民表示業主應該試住一下，親身體驗。更有網民直言，寧願入住酒店「太空艙」都不希望以3,000元租這劏房。「如何洗澡？一雙腳是不是要插在廁所先企到？」、「真係慘！三千元租個廁所。」、「是不是要坐在馬桶沖涼？企都沒有位，隨時弄濕張床，還未計會不會塞馬桶呢？」、「先不說多少錢租，這樣的間隔都不應該租給其他人，應積一下『陰德』。」

另有網民認為其他人不應該網絡欺凌業主，「對事不對人，這間房一定有很多人不會租，但總有一些人肯買帳。不理會買回來屋子如何，全班人企在道德高地進行網絡欺凌不見得特別高尚。」、「人地賺錢買樓，放出來租給其他人，房間差無人租就抵死。但業主沒有騙人錢，大家好像公審惡人般。業主停了留言，還要開新帖文鞭屍，難道業主真是與你有深仇大恨嗎？」

【樓市熱話】由劏房到私樓都住過 評分最高竟然係中新代公屋？ 網民：平行時空？ 【下一頁】

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責任編輯：陳頌潔