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【美股分析】豈止舊經濟股受惠經濟復甦? 大摩點評六隻同受惠科技股 揭兩黑馬潛力最大

股樓投資 20:29 2021/03/26

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市場投資情緒轉向舊經濟股，全因全球疫苗接種率不斷上升下，經濟復甦預期即將實現，但略受經濟周期左右的科技股也其實也能受惠經濟重啟。摩根士丹利科網股分析師Brian Nowak便在周四（25日）發表報告，指Uber及Google母公司Alphabet將會是眾科技股中，最能受惠經濟復甦。

【美股ETF推介】打造長期投資策略 四大美股經典ETF組合推介

Nowak提升兩大共享汽車平台Uber及Lyft的目標價，將前者的目標價由70美元提高至75美元，後者目標價則由60美元提高至65美元，但兩者間他較為看好Uber表現，因Uber有較多產品以及在多個地區營運業務，值得比Lyft有較高的估值，因而給予Uber買入評級、Lyft持有評級。

此外，Nowak又指Alphabet將會成為「經濟復甦的黑馬」，將其目標價由2200美元提高至2350美元，因公司能受惠旅遊相關的廣告收入，他估計公司有10%至15%的付費搜尋收入是來自旅遊相關的企業。

其他旅遊相關的網上平台亦可受惠。他指，酒店網站的流量增速比旅行社網站更快，而來自美國的流量增長又高於歐洲，認為Expedia及Booking Holding這兩大酒店預約平台能夠受惠，維持持有評級。

至於被譽為美國「美團點評」的Yelp，亦被Nowak將其目標價由26美元調升至32美元，惟仍維持減持評級，因他對公司能長遠改善其廣告業務，兼在復甦後的增長能力抱懷疑態度。

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撰文 : 林展鋒

汽車 酒店 廣告 美股 經濟 市盈率 美元 減持 歐洲 美國

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