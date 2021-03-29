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曾淵滄：新加坡的舊樓重建辦法

股樓投資 11:30 2021/03/29

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內地中央政府行動極快。3月11日全國人大代表大會剛剛通過完善香港選舉制度，3月底全國人大常委馬上開會修改《基本法》附件一及附件二，也就是完成了完善選舉制度的中央立法。
現在，傳媒與市場同時出現一種聲音，即預測未來香港特區政府會全面新加坡化，多數的政府土地會傾向於用來建居屋，過去的5：5分配比例已經被林鄭月娥改為7：3分配比例。現在，不少人預測將來會進一步改為8：2分配，甚至9：1分配，所謂8：2分配即八成的政府土地用來興建公共房屋，只有二成用來興建私人住宅。
如此一來，特區政府所能提供的私人住宅用地會大大的減少，私人地產發展商如何取得土地開發？新加坡情況也如此，新加坡政府土地的分配比例也是介於8：2與9：1之間，沒有明文的政策文件。不過從政府土地指標中，地產商很容易察覺到這個比例，那麼，新加坡地產商如何應對這項政策呢？
其中一個方法是到海外發展，到香港，到內地發展，另一個方法是新舊樓重建。
業主主動拍賣舊樓
有趣的是，新加坡拆舊樓重建的方式與香港不一樣。一般上，香港是由地產商靜靜地，一個單位一個單位的買下，累積到八成的單位之後就向法院申請強制拍賣，這種方式時間拖得很久，往往要很多年，甚至數十年才能成功。地產商也因此有一筆資金積壓在已收購的舊樓之上。而且，要累積八成的單位不容易，一般只能向僅僅數個單位的舊唐樓收購，大型舊樓屋邨如美孚新邨是很難累積八成的單位。地產商要積壓百億、千億元資金，不合算。
新加坡可由業主自發收集共識後，累積約八成的單位，業主簽名同意拍賣、招標之後，就會引入拍賣行進行公開拍賣或招標出售全部的單位。這麼做對地產發展商而言不必先付錢慢慢買下累積收購對象的物業，而業主而言，一般上公開拍賣價往往是目前市價的二倍，地產發展商因為政府土地供應有限，因此對新舊樓重建的興趣很高， 往往拆掉一座10層樓的住宅，重建之後就變成50層高了，而且加上泳池、住戶俱樂部等等豪華設施，呎價也自然會加倍，由於重建後可售面積大幅增加，地產發展商的利潤也不錯。
因此這種重建方式很受地產發展商及業主的歡迎，也得到新加坡政府的支持，重建時大幅放寬地積比例以增加總居住面積，新加坡這種重建方式可以非常大規模的進行，往往數千個單位的一整個屋邨，就是通過這樣的方式集體出售，業主很高興，地產商也很高興。

本文節錄自701期WEALTH 置業安居

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撰文 : 曾淵滄

土地供應 發展商 居屋 招標 收購 地產 新加坡 香港 美孚新邨 物業

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