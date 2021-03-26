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【網民熱話】女友指未來家中要有大型按摩浴缸　男友大感苦惱 網民：不需要擔心這問題 因為樓也未必買得起

股樓投資 19:20 2021/03/26

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香港樓價高企，有些樓盤甚至連浴缸也沒有，近日在討論區說有網民以「女朋友說未來家中一定要有浴缸……是否不切實際？」為題，指女友在逛街時向他提及未來家中要有大型按摩浴缸，即可以同時坐三四個人還有位剩下那種，令事主十分苦惱，指香港很難有單位做到，斥責女友「她以為住酒店嗎？」

【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上　【下一頁

事主經歷：

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【網民熱話】為氹女友開心 同事用盡積借錢買樓嘆冇晒生活 網民直斥公屋仔冇大志　【下一頁

帖文引來不少網民回覆，有網民提議可把浴缸放客廳，「學法國人把將浴缸放客廳」、「放在廳就有了，還可以邊看電視邊浸浴」、「放在客廳中間」、亦有網民笑言「不需要擔心這問題，因為樓也未必買得起」、「師兄有前途，你女朋友好看得起你。」

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責任編輯：黃苑筠

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【網民熱話】有幾層樓在手 仍會併命工作嗎? 網民：還上甚麼班？

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