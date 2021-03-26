美國水牛城電台DJ涉種族歧視 以黑人膚色論理想多士「燶度」 被終止合約

自從Black Lives Matter運動作在美國越趨普及後，該國對黑人被種族歧視的相關議題越來越被關注。最近美國水牛城一電台早晨節目的主持人，就以一些黑人知名人士的膚色，形容自己喜歡的多士烘培度，最終該番言論惹來强烈爭議，主持人最終被開除。

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該男主持人萊德曼（Rob Lederman）昨日為自己失言公開道歉，聲稱他重聽自己所講的說話也感到吃驚，並承諾會在今次事件中汲取教訓。他其後也於社交平台 Twitter 發表聲明稱：「我百分之百理解別人為甚麼這麼憤怒。我犯了錯，很難面對自己，但我想認錯」。

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萊德曼在節目中提到多位黑人名人，橫跨不同界別，包括網球女將莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、黑人女演員 Halle Berry 和電視女名人 Gayle King 等。



萊德曼於水牛城 97 Rock 電台任職主持，在他失言後，該電台的母公司 Cumulus 已迅速採取行動，終止萊德曼的合約。原因是他的言論違反了公司的原則。

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責任編輯：翁嘉陽