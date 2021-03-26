【機迷希望】任天堂新Switch流出 4K畫面加7吋

根據彭博社報導，任天堂將推出新款Switch，機體或將配備 DLSS 技術 (深度學習超級採樣)的NVIDIA GPU，亦支援最高 4K upscaling 輸出，而機體更指將增大為7吋。

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任天堂新版的Switch將以人工智慧和深度學習來提升遊戲畫質和效能，在連接電視時，更可輸出4K畫質。與此同時，螢幕將改用OLED(有機發光二極體)，並由三星顯示器提供，除此之外，CPU 和記憶體亦會加強。

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消息又指新款Switch價格可能達 350~400 美元，比現時市面售賣的Switch貴。消息人士透露，預計全新機型於今年底推出市面。

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責任編輯：羅浩濂

