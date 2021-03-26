  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (五) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐約市打擊亞裔仇恨犯罪 組亞裔臥底警察隊

環球社會熱點 18:50 2021/03/26

分享：

因應美國各地近期接連出現針對亞裔人士的襲擊甚至槍擊事件，美國紐約市計劃成立全亞裔臥底警察，在市內亞裔人口眾多的地區加強巡邏，打撃針對亞裔人士的仇恨犯罪。紐約市警察局長謝伊強調，仇恨犯罪會處以更重刑罰。

美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性 【下一頁】

新冠肺炎疫情爆發至今，亞裔人士屢遭針對，被誤當成導致新冠病毒蔓延的源頭之一，導致紐約市針對亞裔人士的犯罪個案有所增加。紐約市警察局於今年已錄得28宗針對亞裔人士犯罪個案，包括襲擊及騷擾行為，較去年所錄得7宗為多。雖然數字與其他罪行相比稍顯輕微，但相信有更多仇恨犯罪受害者未有報警，才導致數字較小。

謝伊（Dermot Shea）表示，已成立由亞裔人士組成的臥底警察隊伍，在公眾場所巡視，以打撃潛在針對亞裔人士的罪行，預防及適時制止仇恨亞裔犯罪個案。臥底人員將會加強在唐人街及其他亞洲人口集中地區巡視。謝伊強調若發生針對亞洲人的罪案一律視為潛在仇恨犯罪，若最終被定性為仇恨犯罪將處以更重刑罰。

拜登批針對亞裔行徑 籲美國人挺身而出 【下一頁】

謝伊亦向當地民眾清晰表達信息，稱下一個被人言語式威嚇手段針對的人，可能便是紐約市警隊的便衣探員，呼籲作出針對亞洲人的暴力行為前要三思。

負責臥底警察隊伍的部門主任哈里森（Rodney Harrison）表示，隊伍現正接受培訓，培訓將於周末結束後開始進行巡視，但未有透露隊伍成員數字。

責任編輯：郭麗明

相關文章

美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性
2021/03/17
美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性
同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版）
2021/03/21
同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版）
拜登批針對亞裔行徑 籲美國人挺身而出
2021/03/20
拜登批針對亞裔行徑 籲美國人挺身而出
美國亞裔最難搵工？ 長期失業率顯著高於非裔及白人
2021/03/22
美國亞裔最難搵工？ 長期失業率顯著高於非裔及白人
三藩市遇襲婆婆盡捐善款 打擊歧視亞裔問題
2021/03/24
三藩市遇襲婆婆盡捐善款 打擊歧視亞裔問題
罪案 人口 槍擊 罪行 紐約 亞洲 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間19:00）

下一篇文章

美國健身室奇招拆台 送無打疫苗者免費會籍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間19:00）
拜登首次記者會：不尋求與中國對抗　將阻止中國超越美國成為最大國家
拜登首次記者會：不尋求與中國對抗　將阻止中國超越美國成為最大國家
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
被梅根告到無錢 美國狗仔隊宣布破產
【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠
【阿斯利康疫苗】交唔足貨俾歐盟 意大利搜藥廠
賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮
賀錦麗無視軍人敬禮被批無禮 國防部指副總統可以唔回禮
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮
哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮