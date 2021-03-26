紐約市打擊亞裔仇恨犯罪 組亞裔臥底警察隊

因應美國各地近期接連出現針對亞裔人士的襲擊甚至槍擊事件，美國紐約市計劃成立全亞裔臥底警察，在市內亞裔人口眾多的地區加強巡邏，打撃針對亞裔人士的仇恨犯罪。紐約市警察局長謝伊強調，仇恨犯罪會處以更重刑罰。

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新冠肺炎疫情爆發至今，亞裔人士屢遭針對，被誤當成導致新冠病毒蔓延的源頭之一，導致紐約市針對亞裔人士的犯罪個案有所增加。紐約市警察局於今年已錄得28宗針對亞裔人士犯罪個案，包括襲擊及騷擾行為，較去年所錄得7宗為多。雖然數字與其他罪行相比稍顯輕微，但相信有更多仇恨犯罪受害者未有報警，才導致數字較小。

謝伊（Dermot Shea）表示，已成立由亞裔人士組成的臥底警察隊伍，在公眾場所巡視，以打撃潛在針對亞裔人士的罪行，預防及適時制止仇恨亞裔犯罪個案。臥底人員將會加強在唐人街及其他亞洲人口集中地區巡視。謝伊強調若發生針對亞洲人的罪案一律視為潛在仇恨犯罪，若最終被定性為仇恨犯罪將處以更重刑罰。

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謝伊亦向當地民眾清晰表達信息，稱下一個被人言語式威嚇手段針對的人，可能便是紐約市警隊的便衣探員，呼籲作出針對亞洲人的暴力行為前要三思。

負責臥底警察隊伍的部門主任哈里森（Rodney Harrison）表示，隊伍現正接受培訓，培訓將於周末結束後開始進行巡視，但未有透露隊伍成員數字。

責任編輯：郭麗明