業主賣樓要求多　落訂先有樓睇　講明拒減價　天晉兩房1000萬元成交

樓市交投極旺，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）更創34周新高，惟二手盤源買少見少，甚至有準買家要「先落訂」才可睇樓。

利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳天晉IIIA期1B座中高層A室，實用面積511平方呎，兩房間隔，近日以1,000萬元易手，實用呎價約19,569元。代理說，上址業主一早表明不會有議價空間，並且要求先落訂後睇樓，最終買家交出訂金後，獲安排睇樓，而視察單位後覺得十分企理，故決定購買該單位。

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據了解，原業主於2014年10月，以約705.3萬元買入單位，持貨至今6年，現轉手帳面獲利約294.7萬元，單位升值約42%。蔡庭勇說，天晉IIIA期本月至今累錄約7宗二手成交，平均實用呎價約19,409元，而目前該期屋苑有約70個放盤，叫價由750萬元起。

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