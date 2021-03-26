又一製造商宣布減產 內地電動車蔚來汽車 晶片短缺閉廠5天

晶片荒持續影響全球汽車製造業。內地電動車品牌蔚來汽車周五（26日）宣布，由於晶片短缺，將關閉旗下一間廠房5天。

晶片短缺持續 通用汽車擴大減產計畫【下一頁】

該廠房將於下周一（29日）起停運5日。蔚來汽車預料該次停廠將減少第一季最少500輛產量，首季產量預期由2萬部減少至1.95萬輛。雖然產量下跌，但仍然比內地其他電動車品牌小鵬汽車及理想汽車多。

內地加強發展半導體產業 台經濟部長: 台短期內仍能維持競爭力【下一頁】

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新冠疫情肆虐超過一年，加上去年年尾的中美角力，導致全球晶片供應鏈受影響。全球多間汽車製造商包括特斯拉、通用汽車等，都曾因為車用晶片短缺問題需要減產。

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