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【網民熱話】HR問為甚麼要見工　直接回答為了錢　網民擔憂：會不會太直接？

理財智慧 18:57 2021/03/26

分享：

為了面試成功，究竟能不能說出自己的真心話？近日有網民在討論區發帖，分享自己的見工經歷，指以往面試時，當HR問他為甚麼要見工，他一般都會作出一些無意義、無關緊要的回應，但這一次他卻直接回答：「為了錢」，才發現自己說錯話，於是上來問網民「會不會太直接？」

見工過程：

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【不快經歷】見工面試僅一分鐘 一個原因被HR請離開　網民抱不平：比少少尊重　【下一頁

事主事後回想，上班不是為錢，難道真是理想嗎？於是發帖問大家若被問到這條問題，到底會如何回答。

【職場熱話】任職普通文員 轉工叫價加25％是否合理？　網民：再叫價高一點等HR壓價　【下一頁

帖文一出引來不少網民回應，不少網民都認同事主的答案，「我都是照直答！ 因為不夠錢，應付不到開支所以轉工。 請不請就隨他」、「一樣啦，上班不是為錢，那上來幹甚麼？」「我也試過，他問我為甚麼要轉工，我說為錢，之後他問我要多少，我給他一個數，他話公司做不到，還給我一個價，之後成交」、「不談錢，難道談感情？」、「不談錢難道談興趣，我見人時如果對方說為了錢， 我覺得完全沒有問題。」、「難道是愛和責任？是窮啊」、「當然是為錢，樓主你沒有說錯，不過，最好加點包裝，例如：有前景、有晉升機會等等（即是為錢）。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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