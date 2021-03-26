齊做理財小能手！　一文看清3大「無痛」儲蓄方法

新冠肺炎疫情持續，不少打工仔皆受到影響，同時間，大家也開始著重儲蓄，以應付不時之需。儲蓄方法「多蘿蘿」，要著手開始，其實並不難，以下5種「無痛」存錢方法相信可以幫到手。

【「無痛」儲蓄方法1】信封儲錢法

「別等到花完錢之後，才存剩下來的錢。而是先存錢，再花多出來的錢。」 —股神巴菲特（Warren Buffett）

想控制個人消費的最好做法，就是先扣起一筆錢作儲蓄。

信封儲錢法做法：

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【「無痛」儲蓄方法２】學會有效儲蓄零錢

雖然現時流行使用無現金支付，但仍保留現金支付的習慣。在支付過程中，多會收到硬幣找續，有不少人會把這些雲錢隋意擺放，要不是在褲袋裏頭，便有機會在書包，又或是在家中的桌子上出現，其實有效存放，日積月累下也可存到不少錢。

零錢儲錢法做法：

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我們過去經常把零錢放在口袋裡； 我們會把它扔到我們的櫥櫃裡，或者放進碗里或罐子裡。

這種儲存零錢的方法很快就可以增加幾百港元，然後便可用於購物、娛樂活動又或是其他理財活動中。假設每天有4元零錢，一年也可儲存1,460元。

【「無痛」儲蓄方法３】52周儲錢法

「52周儲錢法」是討論度較高的方法之一，但相對來說也考驗恒心和定力。

「52周儲錢法」做法：

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責任編輯：黎淑雯

