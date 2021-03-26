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【網民熱話】有幾層樓在手 仍會併命工作嗎? 網民：還上甚麼班？

理財智慧 19:25 2021/03/26

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在香港置業是所有年輕人的夢想，但樓價昂貴很多人「上車盤」無望。然而，近日有網民於網上討論區發文，指有朋友手上有數層樓，粗略估值大約值幾千萬，大部份差不多供完，而且沒有兄弟姊妹，問網民在此情況下，會不會努力上班望升職？

按圖了解，樓主經歷：

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【筍盤推介】港島區海景上車盤 落樓下就係港鐵站 收租自住都一流    【下一頁

此帖文一出，不少網民意見參半，有網民認為樓主朋友應努力上班，「錢永遠不會夠洗，數千萬都不是很多，倒不如靠自己努力最好。」、「現在上班是為了錢，沒有甚麼心機，經常遲到早退上『連登』。如果不用為薪水煩惱，我就可以盡力上班。」、「難道富二代就不用做嗎？」

然而，網民卻認為樓主朋友不需要努力上班，「只收租就足夠，不需要努力上班」、「換作是我的話，連工作都不會返，收租金都足夠。」、「當5千萬樓放租，回報率5厘，有2百幾萬一年，還上甚麼班？」和「可以無後顧之憂追求自己的夢想不知多好，亦可以試下自己做生意。即使失敗了都不用怕，真好。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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