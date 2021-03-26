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【科企收購】蘋果5年內收購25間AI公司　為加速人工智能技術發展

科技 18:23 2021/03/26

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有數據分析機構研究指，Apple在2016年至2020年期間，收購多達25間AI初創公司。

為了加速發展人工智能（AI）技術，近年蘋果（Apple）收購不少AI公司。最近，全球數據分析機構GlobalData研究表示，Apple在2016年至2020年期間，竟收購多達25間AI初創公司。

＜＜【Apple Car】分析料蘋果每年量產100萬部Apple Car　11間亞洲大廠有機受惠

＜＜蘋果App Store及Play Store存有204款欺詐程式　共騙取用戶逾32億元

據GlobalData數據指出，Apple在短短5年內收購了25間AI公司，其數目領先於Google、Microsoft及Facebook等科技大企。而Google在此段期間共收購14間AI公司。據分析師 Aurojyoti Bose表示，人工智能一直是科技巨頭重點關注的發展領域，例如虛擬助手、語音助理等功能，更需依賴人工智能技術，因此各大科企開始爭相收購AI公司。

＜＜【蘋果被控侵權】Netflix、Google會是下一位？美法院判蘋果賠償24億元

報道也指出，蘋果大部分的收購均與改善Siri功能有關。例如，收購Inductiv機器學習公司用作改善Siri數據，而Voysis語音技術公司則可提高Siri對自然語言的理解。

事實上，除了AI技術發展之外，蘋果亦有在其他領域作投資。例如在2019年，蘋果就收購了自動駕駛技術Drive.ai公司，以及提供家用安全攝影機的Lighthouse AI初創。

責任編輯：李寶如

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