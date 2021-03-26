【嗶哩嗶哩IPO】嗶哩嗶哩9626暗盤低開6.7% 跌只屬市場預期？

嗶哩嗶哩（新上市編號：09626）下星期一（29日）掛牌，或許市場已由期待變成恐懼，尤其有份抽中的投資者。不過學一些金融界人士口吻說一句：「不用怕，會升回來的！」

中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

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且看看嗶哩嗶哩上市前的暗盤表現，根據輝立交易平台顯示，嗶哩嗶哩暗盤低開6.7%，報753.5元，最高見765元，現報756元，較招價808元，跌6.4%。

另邊廂，根據嗶哩嗶哩周四（25日）美股收市報95.65美元(折合約743.1港元)，較嗶哩嗶哩港招股價808元計，低8%，即暫時一手帳面已蝕1291.5元。

嗶哩嗶哩9626美股挫 未掛牌一手已蝕逾千元 公開超購173倍 一手中籤率10%，見【下一頁】

嗶哩嗶哩是次來港第二上市，公開發售部份錄超購173.19倍，經重新分配後，公開發售股數增至12%；國際配售亦錄超購10.9倍。中籤率為10%，以一手20股計，即認購500股才能穩獲一手。是次集資所得，主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力、以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。

已上市中概股首日掛牌表現

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嗶哩嗶哩，又名B站，是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告，去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%，超過其他內地主要視頻平台)。

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記者：張以正