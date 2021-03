嫌記者提問拜登寬容 特朗普：同我兩個世界

美國總統拜登周四舉行上任後首場記者會,拜登就多項重要議題回應記者的提問。但美國前總統特朗普批評傳媒向拜登提問的問題過於寬容,特朗普更抱怨傳媒對他與拜登的態度有如身處不同世界。

特朗普(Donald Trump)周四(25日)接受霍士新聞採訪。特朗普形容傳媒於記者會上,對拜登(Joe Biden)的提問為「壘球問題」(softball questions),批評記者的問題太簡單及毫無挑戰性。

特朗普表示:

他們的問題很奇怪,提問方式也非常怪異。

(They were strange questions and they were asked in a very interesting way.)