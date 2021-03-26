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嫌記者提問拜登寬容 特朗普：同我兩個世界

環球社會熱點 18:02 2021/03/26

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美國總統拜登周四舉行上任後首場記者會，拜登就多項重要議題回應記者的提問。但美國前總統特朗普批評傳媒向拜登提問的問題過於寬容，特朗普更抱怨傳媒對他與拜登的態度有如身處不同世界。

拜登記者會拎「貓紙」驚答錯 列政策重點及記者相 【下一頁】

拜登稱掛住特朗普 懷疑下屆大選無共和黨 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周四（25日）接受霍士新聞採訪。特朗普形容傳媒於記者會上，對拜登（Joe Biden）的提問為「壘球問題」（softball questions），批評記者的問題太簡單及毫無挑戰性。

特朗普表示：

他們的問題很奇怪，提問方式也非常怪異。

（They were strange questions and they were asked in a very interesting way.）

拜登首場記者會6大重點 對中國北韓立場要留意 【下一頁】

拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度 【下一頁】

特朗普更認為媒體對他不公平，表示他與拜登的待遇就如身處兩個不同的世界（just a different world）。

當日僅有25名記者出席，有外媒拍攝到拜登手持印上在席記者照片及資料的「貓紙」，並只回答名單上記者的問題。特朗普於採訪期間也表示，拜登並未回應所有記者的問題，包括霍士新聞記者杜西（Peter Doocy）。

責任編輯：鄭錦玲

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