【餓「新」嘗啖＠iM網】「素食第一品」當春筍遇上鲞



踏入春分，萬物萌發，在這個風和日麗，草長蝶飛，鳥語花香的陽春三月，很多朋友都在談養生。中國二十四個節氣中，春分，意味著一天晝夜的時間平分，古籍記載這一天「寒暑平，陰陽相半」，意即氣溫不冷不熱，陰陽平衡。也就是說，在春分這個節氣，無論是晝夜、寒溫、陰陽，所有的一切都應該是均分的和平衡的。中醫認為人與自然是相應，人體能順應大自然的規律，就能保持身心的健康。老生常談就是益氣去，不時不食。

講到吃春，不得不提當造的春筍，春筍脆嫩鮮美，可食出一份清香和甘醇。可能有人一聽到筍就大叫「好毒！」其實筍被譽為「素食第一品」，它的營養價值很高，富含纖維素、蛋白質、維他命B、礦物質等，具有消食、化痰、解毒、利尿的作用。其纖維素含量尤高，常食有幫助消化、防止便秘的功能，絕非大家口中的毒物。

春筍盛產於立春後，據說一夜之間可長高十厘米，農夫天未亮就摯拔筍，稍稍露出泥土表面便被拔出來，所以極之鮮嫩，口感爽脆，主打淮揚菜的東來順，最近就推出時令春筍系列，包括芥末春筍、春筍扣三絲、干煸春筍、蝦乾豆皮春筍、春筍百合甜豆、東來順蜀香辣醬爆春筍、龍蝦春筍粒脆米筒、春筍鲞炆雞、及薺菜春筍煎鍋貼等。

▲ 芥末春筍

▲ 東來順蜀香辣醬爆春筍



龍蝦春筍粒脆米筒，一上枱就迎來讚美，龍蝦的艷、堅實和米筒的自然色、薄脆，形成強烈對比，賣相靚配搭特別，吃上口當然美味，筍粒鮮嫩，在口中自然回甘；龍蝦鮮甜，更有提味效果，那份清新簡單就是天作之合，食後齒頰留香。

▲ 龍蝦春筍粒脆米筒



芥末春筍，是不俗的醒胃前菜；東來順蜀香辣醬爆春筍，也夠香辣惹味，但要數最特別的，必試春筍鲞炆雞。鲞，音賞，本意指剖開曬乾的醃魚，後來多指江南一帶的紅醃魚乾。簡單講，就是江南的咸魚，肉厚肉實。這道菜我第一次食，將鲞的咸香甘鮮馥郁配上春筍和雞，鮮嫩加上咸香，另一番口味，口感更是豐富，可惜這天雞肉都被忽視了。

▲ 春筍鲞炆雞

▲ 春筍百合甜豆

▲ 賣相吸引的甜品

▲ 春筍扣三絲

▲ 春筍扣三絲



這些春筍菜式，多以清淡及簡單的手法烹調，凸顯出食材的原味與清新，那一口鮮活，是屬於季節的氣味，即使疫情下不能出遊，也能吃出江南春天的味道。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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