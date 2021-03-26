Facebook接受監督委員會建議 將於未來幾周內 恢復特朗普賬號

美國前總統特朗普早前被Facebook封鎖其社交媒體賬戶，但根據該公司行政總裁及始創人Zuckerberg表示，Facebook將根據監督委員會的建議恢復特朗普的賬號。據彭博消息，最快將在未來幾周內。

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特朗普早前被指煽動其支持者發起了國會山莊暴亂,Facebook因此封鎖其賬戶，包括其Facebook及Instagram賬戶，並宣布至少到1月20日政權和平移交，才考慮恢復其賬戶。

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雖然Facebook因賬戶即將恢復，但特朗普最近似乎有意發展屬於自己的社交媒體平台，根據2020年競選新聞發言人傑森·米勒（Jason Miller）透露稱，特朗普準備在未來2-3個月推出新社交媒體平台，特朗普將會通過新平台重新進入社交媒體領域。

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責任編輯：翁嘉陽