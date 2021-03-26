【ET講股通】梁耀康：美團績後點部署？　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日大升436點，收報28336點，主板總成交1,839億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指重上頭肩頂頸綫水平，希望可以整固再上；向下則宜守28000關及27505點，若失守，則嚴守止蝕。另外，美團 （03690） 公布遜預期業績，投資者該如何部署？

A股反彈，加上美股表現續平穩，對港股帶來支持。美國10年期債息續企1.6厘以上水平，只要上升速度不太快，相信對股市影響有限；惟若上試1.7厘、以至1.8厘，則恐難免對股市帶來一定震盪。

美團盈轉虧 股價恐受壓

美團業績遜預期，上季收入增長35%，勝預期的30%，惟經營溢利、經調整溢利皆遠遜預期，經調整虧損逾10億元人民幣。若市場維持近日對企業業績偏向負面的解讀，特別是美團業績由盈轉虧，股價恐受壓。

細項方面，到店及酒店旅遊業務續為最賺錢分項，外賣業務次之，惟新業務如社區團購則蝕入肉，主因業務急速擴展、共享單車折舊及研發支出增加等。銷售成本大幅增加，幅度遠超收入增長，以致虧損擴大。

惟全年經營現金流仍保持正數，反映營運狀態仍穩健，加上現金及可變現短期投資仍多，有足夠資源繼續「燒錢」。

若下周一股價跌穿昨日低位，有貨者宜減磅。

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