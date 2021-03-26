世界銀行發表報告 中國經濟增長加快 料帶領亞太地區復甦

世界銀行發表報告，預計中國今年經濟增長加快，將帶領亞太地區復甦。

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世界銀行公布《東亞與太平洋地區經濟半年報》，報告指，由於中國在新冠疫情受的影響較其他亞太地區輕微，預料2021年增長會更強勁，從2020年的2.3％加快至本年的8.1%，扶助地區經濟擴張7.4%。而其他影響較大的國家，預計平均增長4.6%。

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若撇除計算中國增長，整個亞太地區本年經濟增長4.4%。報告指雖然較去年萎縮3.7%有改善，但仍然低於長期均值。

報告又提到，美國推出的經濟刺激措施，有助商品貿易發展，當中或令亞太地區國家增速平均增長1％，平均加快復甦速度約3個月。但另一邊廂仍然面對增長風險，包括新冠疫苗接種速度緩慢及旅遊業持續低於疫情前水平，或左右經濟增長。

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